Волонтёры финансового просвещения представили свои практики в Минфине края

В числе представленных практик — образовательные курсы и модули по финансовой грамотности для учащихся, включая программы профориентационной направленности; авторские методические разработки и адаптированные материалы для детей с ограниченными возможностями здоровья; занятия для родителей, позволяющие оценить и повысить уровень финансовых знаний в семье. Волонтеры отметили, что значительное место занимают игровые форматы. Отдельные проекты действуют на муниципальном уровне. Программы содержат основные и прикладные темы: управление личными финансами, налогообложение, страхование как инструмент финансовой безопасности, вопросы семейного бюджета и наследования. По итогам встречи участники определили приоритетные направления дальнейшей работы. В планах сформировать региональный пул экспертов, расширить взаимодействие с образовательными организациями и предприятиями, а также распространять эффективные практик на территории края.