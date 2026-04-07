Белстат раскрыл, сколько денег отдали иностранцы за лечение в Беларуси. Информация опубликована в статистическом обзоре на официальном сайте Национального статистического комитета.
В 2025 году экспорт медицинских услуг вырос на 20,7% в сравнении с 2024 годом. Страна на лечении иностранных граждан заработала около 51,9 миллиона долларов. В Белстате сообщили об оказании медуслуг иностранцам из 158 стран. В лидерах находятся пять стран. Это Россия, Казахстан, Латвия. Замыкают пятерку Туркменистан и Китай.
Тем временем новые центры скорой помощи построят в Минске вдобавок к БСМП.
Кстати, минчане смогут получить консультации врачей без записи в поликлинику.
Ранее РНПЦ назвал реальный срок ожидания операции по протезированию сустава в Беларуси.