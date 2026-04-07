Эксперты рассказали про альтернативу странам Ближнего Востока для покупки жилья

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Таиланд, Бали, Грузия, Оман и Саудовская Аравия могут стать альтернативой странам Персидского залива для покупки недвижимости на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказали ТАСС эксперты.
«Мы отмечаем интерес к другим направлениям как к инструменту диверсификации. Таиланд, Бали, Батуми — эти локации традиционно рассматриваются как “второй дом” или курортный актив. Показательно, что даже крупные застройщики из ОАЭ выходят на эти рынки (как в случае с Батуми). Но это скорее расширение территории инвестиций, чем замещение ближневосточного направления», — отмечается в материалах группы компаний Kalinka.
По словам руководителя Дубайского отдела продаж Whitewill Ольги Панкиной, в текущей ситуации весь регион Персидского залива испытывает охлаждение спроса со стороны иностранных инвесторов. При этом наиболее заметным бенефициаром становится Оман. Страна сохраняет нейтральную позицию, находится вне зоны прямых рисков и активно развивает туристическую инфраструктуру.
«Мы видим устойчивый спрос со стороны инвесторов и уже фиксируем крупные сделки. Это подтверждает, что Оман становится логичной альтернативой для части инвесторов», — объяснила эксперт.
Инвесторы также проявляют интерес к рынку Саудовской Аравии, добавила в беседе с ТАСС руководитель международного направления Группы компаний Kalinka Светлана Томсон.
«На сегодняшний день страна является одним из самых динамично развивающихся рынков на Ближнем Востоке с сильной экономикой и растущим спросом на недвижимость. Инвесторов привлекает рост доходности на недвижимость. В элитной недвижимости он достигает 8−9% годовых на фоне роста числа состоятельных резидентов и рекордного объема прямых иностранных инвестиций — $25,6 млрд. Также есть возможность получить вид на жительство для собственников недвижимости», — отметила Томпсон.