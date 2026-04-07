В Пермском крае задолженность по зарплате за месяц выросла на 17%

Пермьстат опубликовал данные о социально-экономическом положении региона за два первых месяца 2026 года. Организации Прикамья в феврале увеличили суммарную задолженность по заработной плате.
В феврале по сравнению с январем рост составил 17,1% и достиг 2 млн 752 тыс. руб. Долг накоплен перед 21 сотрудником. Месяцем ранее суммарная задолженность составляла 2 млн 351 тыс. руб.
Среди должников организации: по добыче полезных ископаемых — 1 млн 904 тыс. руб., образования — 848 тыс. руб.
На конец февраля 2026 года бюджетная задолженность по оплате труда отсутствует. Весь объем задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств организаций. Данные получены от организаций Пермского края без учета предприятий малого предпринимательства.