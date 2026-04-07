В Иркутске продолжается строительство жилого комплекса для переселенцев из аварийного жилья

Новые квартиры получат более 400 семей, чьи дома признаны аварийными. Ход выполнения работ проверил мэр Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, строительная готовность ЖК составляет 37,3%. Уже полностью выполнены монолитные каркасы пяти блок-секций. В пяти из семи блок-секций установлены на 96% оконные блоки. В двух секциях завершены кровельные работы, смонтирован тепловой пункт, частично запущено отопление, прокладывают электропроводку.
Идут работы по устройству фасадов, монтажу систем отопления, электрооборудования и лифтов, а также вентиляционных коробов (в трех блок-секциях они готовы на 100%). Продолжается отделка: штукатурка, стяжка, устройство перегородок. Завершается прокладка наружных сетей ливневой канализации.
«Важно синхронизировать все действия по созданию жилого комплекса. К моменту его ввода в эксплуатацию нужно обустроить подъездные пути и тротуары, выполнить благоустройство территории. Мы продлили автобусный маршрут № 36к с остановкой у объекта образования и запустили новый № 71 “Узловая — Школа № 58”. Новое образовательное учреждение уже открыло свои двери, а в перспективе здесь появятся Центр самбо и бокса и другие жилые дома», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике Евгений Харитонов пояснил, что с вводом жилого комплекса город закроет программу переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, и начнет новый этап — для собственников, чьи дома признаны аварийными после этой даты и до 1 января 2022 года.
Финансирование строительства ведется по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» из трех источников: Фонда развития территорий, областного и городского бюджетов. Первые ключи новоселам планируют вручить в сентябре этого года.