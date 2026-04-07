В омском ПП № 8 резко выросли расходы на зарплаты

Фонд оплаты труда крупного муниципального перевозчика Омска увеличился до 1,29 миллиарда рублей по итогам прошедшего года.
Согласно финансовой отчетности, общие затраты на зарплаты сотрудников выросли с 1,16 миллиарда до 1,29 миллиарда рублей. При этом численность персонала сократилась на 203 человека — с 1586 до 1383 сотрудников. В результате структурных изменений средний расход на одного работника предприятия увеличился примерно на 21,7 процента.
В середине февраля к перевозчику в рамках реорганизации присоединили Пассажирское автотранспортное предприятие № 2. Ранее предприятие уже неоднократно проходило через процедуры реорганизации. Осенью 2020 года к нему было присоединено Пассажирское предприятие № 7, а летом 2022 года в структуру вошло ПАТП № 4.