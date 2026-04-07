Из Свердловской области в Казахстан отправили 30 тысяч цыплят

Свердловский Россельхознадзор проконтролировал экспорт партии суточных цыплят.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 6 апреля 2026 года сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали экспорт 30 тысяч суточных цыплят в Казахстан. Партию отправили автотранспортом.

— Вывоз суточных цыплят был проведен в соответствии с ветеринарными сопроводительными документами. Все необходимые требования, предъявляемые как Российской Федерацией, так и Республикой Казахстан, были выполнены в полном объеме, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Поскольку специалисты Россельхознадзора в ходе проверки не выявили никаких нарушений, всю партию разрешили к отправке с одного из хозяйств Свердловской области.

Напомним, что в конце марта с территории Среднего Урала отправили больше 16 тысяч суточных цыплят в Узбекистан.