Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский бульдозер испытают на алмазных карьерах в Якутии

75-тонная машина будет работать при экстремально низких температурах на прииске «Молодо» на Крайнем Севере.

Источник: «ДСТ-УРАЛ»

Челябинский тракторный завод «ДСТ-Урал» направил на испытания в Якутию сверхтяжелый бульдозер D40. Машина весом 75 тонн будет работать в экстремальных условиях алмазодобывающего карьера на прииске «Молодо». Если испытания пройдут успешно, техника станет полноценной отечественной альтернативой импортным аналогам, сообщили в пресс-службе предприятия.

Бульдозер D40 — флагманская модель линейки «ДСТ-Урал». Его создавали с учетом жестких требований северных недропользователей. Машина должна работать при экстремально низких температурах, быть надежной при обработке твердых грунтов и устойчивой к обводненности.

Ключевая особенность модели — гидростатическая трансмиссия с электронным управлением. Она обеспечивает плавную регулировку скорости и точное позиционирование. Просторная кабина оснащена системами контроля состояния узлов — это критически важно для предотвращения поломок в удаленных приисках.

В 2025 году бульдозер уже прошел полевые испытания в Челябинске. Теперь его тестовая эксплуатация в Якутии должна подтвердить способность выдерживать пиковые нагрузки в тяжелых северных условиях.