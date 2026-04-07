Челябинский бульдозер испытают на алмазных карьерах в Якутии

Челябинский тракторный завод «ДСТ-Урал» направил на испытания в Якутию сверхтяжелый бульдозер D40. Машина весом 75 тонн будет работать в экстремальных условиях алмазодобывающего карьера на прииске «Молодо». Если испытания пройдут успешно, техника станет полноценной отечественной альтернативой импортным аналогам, сообщили в пресс-службе предприятия.
Бульдозер D40 — флагманская модель линейки «ДСТ-Урал». Его создавали с учетом жестких требований северных недропользователей. Машина должна работать при экстремально низких температурах, быть надежной при обработке твердых грунтов и устойчивой к обводненности.
Ключевая особенность модели — гидростатическая трансмиссия с электронным управлением. Она обеспечивает плавную регулировку скорости и точное позиционирование. Просторная кабина оснащена системами контроля состояния узлов — это критически важно для предотвращения поломок в удаленных приисках.
В 2025 году бульдозер уже прошел полевые испытания в Челябинске. Теперь его тестовая эксплуатация в Якутии должна подтвердить способность выдерживать пиковые нагрузки в тяжелых северных условиях.