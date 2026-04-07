Россия может столкнуться с дефицитом автозапчастей из-за спада выпуска пластика

Блокада Ормузского пролива Ираном уже привела к консервации либо замедлению работы печей парового крекинга из-за нехватки нафты у крупнейших производителей пластика в Восточной Азии. По цепочке первыми пострадают производители автомобилей и автозапчастей, которые работают по традиционной японской системе Just in Time, и не имеют достаточных складских запасов пластиковых автокомпонентов. Может произойти массовая остановка конвейеров в автопроме. О том, как эта ситуация отразится на России, — в материале «Газеты.Ru».