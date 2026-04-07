В Петербурге перезапустят автозаводы, оставленные иностранными компаниями

«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушарах — не исключение», — сказал Беглов.
Губернатор напомнил, что в Петербурге уже перезапущены две производственные площадки — «Автозавод Санкт-Петербург» на бывшем заводе Nissan и «Автозавод АГР» на бывшем заводе Hyundai.
«Сегодня потенциал города в автопроме в полной мере востребован страной. Вместе с правительством России мы последовательно перезапускаем производства на всех площадках, оставленных иностранными производителями после начала СВО. Используем для этого — наиболее эффективные инструменты», — сказал Беглов.