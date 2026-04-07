В Петербурге перезапустят автозаводы, оставленные иностранными компаниями

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 апр — РИА Новости. Производство на бывшей площадке Toyota в Санкт-Петербурге перезапустят в 2026 году, как и все автозаводы, оставленные иностранными компаниями, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов.

Источник: РИА Новости

«В 2026 году будут перезапущены все автозаводы, ранее оставленные иностранными компаниями, площадка бывшего завода Toyota в Шушарах — не исключение», — сказал Беглов.

Губернатор напомнил, что в Петербурге уже перезапущены две производственные площадки — «Автозавод Санкт-Петербург» на бывшем заводе Nissan и «Автозавод АГР» на бывшем заводе Hyundai.

«Сегодня потенциал города в автопроме в полной мере востребован страной. Вместе с правительством России мы последовательно перезапускаем производства на всех площадках, оставленных иностранными производителями после начала СВО. Используем для этого — наиболее эффективные инструменты», — сказал Беглов.

