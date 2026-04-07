По поручению губернатора на ремонт дороги в Кашарском районе направлено 140 млн рублей

Неделю назад на встрече с главой администрации Кашарского района губернатор Юрий Слюсарь поручил минтрансу решить вопрос с финансированием ремонта дороги от хутора Второго Киевского до хутора Нижнего Астахова. Поручение отработано в кратчайшие сроки.
Из областного бюджета выделено почти 140 млн рублей на первый участок трассы протяжённостью 7 км. Сметная документация уже готова, контракт с подрядчиком планируют заключить до 1 мая. После этого специалисты сразу приступят к работам, чтобы успеть в сезон 2026 года.
«Отрабатывайте вопрос в тесном взаимодействии с минтрансом. Документация есть. Надо успеть в сезон», — поставил задачу губернатор.
Дорога имеет важное значение для жителей: по ней проходят маршруты школьных автобусов, люди добираются до социальных объектов и райцентра. Ремонт второго участка протяжённостью 8,3 км запланирован на 2028 год, вопрос финансирования последнего этапа будет рассмотрен после завершения предыдущих.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.