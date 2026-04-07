На Дону завершено заключение всех контрактов на ремонт автодорог в этом году

Планируется осуществить ремонт 114 участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Общая протяженность составит 315 км. Работы будут проводиться в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В порядок приведут порядка 90 км опорной сети автомагистралей. Среди них участки дорог Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск, Ростов-на-Дону — Ставрополь, Котельниково — Зимовники — Сальск — Песчанокопское. Также будут обновлены более 130 км трасс, ведущих к опорным населенным пунктам. В их числе — Миллерово — Вешенская, Усьман — Весёлый — Сальск, Элиста — Ремонтное — Зимовники. Кроме этого, будут отремонтированы участки наиболее оживленных транспортных артерий регионального и межмуниципального значения.
На проведение работ в текущем году выделено 5,5 млрд рублей, из которых 5,4 млрд рублей — средства федерального бюджета. Завершить ремонт участков региональных и межмуниципальных автодорог планируется до октября 2026 года.
