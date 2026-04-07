Почему при формальном росте доходов казахстанцы беднеют?

Их индекс в РК составил 97,3%, а это значит, что покупательная способность доходов снизилась на 2,7% (притом, что в абсолютном выражении они показали рост). Такую информацию приводит Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
Данные за 2025 год приведены только по двум странам — Казахстану и России. У северного соседа ситуация выглядит лучше: наблюдается рост реальных денежных доходов населения на 7,7%. Это, конечно, меньше, чем в 2024 году (на 10,1%), но всё же динамика осталась положительной. По остальным странам статистика есть только за 2021−2024 годы. Государством ЕАЭС, где реальные денежные доходы населения за эти годы действительно росли, стал Кыргызстан. У Беларуси показатель проседал в 2022 году (98,2%), у Армении — два года подряд, в 2021 и 2022 годах. В целом, несмотря на колебания, тренд на увеличение реальных доходов в ЕАЭС остаётся положительным, хотя и с существенными различиями между странами.
Анализ абсолютных значений в долларах США показывает существенную разницу в уровне жизни между странами ЕАЭС. Россия лидирует как по росту доходов, так и по их абсолютным значениям (897 долл. США в прошлом году). В Казахстане среднедушевые денежные доходы населения за последний год сократились, составив 449 долл. США — в 2 раза меньше, чем в РФ. В остальных государствах ЕАЭС есть возможность сравнить индикаторы только за 2024 год. Странами с более низкими абсолютными показателями доходов стали Армения и Кыргызстан: 230 и 130 долл. США соответственно.
Согласно данным Бюро национальной статистики (БНС) АСПиР РК, размер среднедушевых номинальных денежных доходов населения в четвёртом квартале прошлого года составил 254,4 тыс. тг — на 9,8% больше, чем в аналогичном периоде 2024-го. Однако высокий уровень инфляции не только «съел» весь этот рост, но и «откусил» ещё больше. Индекс реальных денежных доходов к четвёртому кварталу 2024 года составил всего 97,7%. Это указывает на дисбаланс между ростом заработных плат и увеличением стоимости жизни.
Региональный анализ выявляет интересную динамику: с одной стороны, практически во всех регионах был зафиксирован рост номинальных доходов, с другой — реальные доходы в большинстве областей демонстрировали уменьшение или лишь незначительный рост. Отрицательная динамика наблюдалась в 11 из 20 регионах РК.
Среди аутсайдеров по росту реальных доходов выделяется Атырауская область, где индекс составил всего 78,8%. Это значит, что в последнем квартале прошлого года жители региона получили доходы на 20,2% меньше, чем в октябре-декабре 2024-го. При этом важно отметить, что Атырауская область относится к регионам с достаточно высоким уровнем среднедушевых доходов в денежном выражении: 297,1 тыс. тг. Для других же регионов-аутсайдеров с низкими доходами падение, возможно, стало более болезненным. Например, в Туркестанской области, где среднедушевые доходы составили всего 134,2 тыс. тг, в конце прошлого года они ещё и упали на 1,6%. Похожая ситуация наблюдалась в Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областях, а также в Шымкенте.
Лидерами по росту реальных доходов можно назвать Костанайскую (на 4,3%), Жетысускую (на 3,8%), Акмолинскую (на 3,3%) области. Минимально увеличились реальные доходы в Павлодарской (на 1%), Абайской и Улытауской областях (на 1,9% в каждом из регионов).
Реальные денежные доходы населения учитывают несколько источников. Самым значимым является заработная плата, и уменьшение реальных доходов граждан происходит как раз на фоне общего замедления роста заработных плат в стране. Это подтверждается данными об индексе реальной заработной платы, который демонстрирует явное ухудшение. Если рассматривать динамику по странам ЕАЭС, ситуация в Казахстане выглядит особенно показательно. За последние годы индекс реальной заработной платы в РК снизился со 108,8% в 2021-м до 98,6% в 2025 году. При этом Казахстан стал единственной страной союза, где инфляция «съела» весь номинальный прирост зарплат.
Другие страны ЕАЭС демонстрируют более устойчивую динамику. Беларусь продемонстрировала рост до 113,1% в 2024-м и 109% в 2025 году. В России рост можно назвать даже уверенным с учётом экономического кризиса из-за войны, развязанной в Украине. С 2021 года индекс реальных зарплат россиян вырос с отрицательного значения в 91,2% до 109,9%. Даже Армения и Кыргызстан, несмотря на некоторую волатильность, показали более стабильную динамику. Тревожит тот факт, что уменьшение реальных доходов происходит на фоне достаточно высоких номинальных показателей. Это говорит о том, что проблема кроется не в отсутствии роста зарплат как такового, а в дисбалансе между ростом доходов и инфляционными процессами, которые существенно обесценивают заработанные населением средства.
Поквартальная динамика данных БНС показывает, что ситуация второй половины 2025-го, когда зарплаты казахстанцев по факту не росли, а уменьшались, наблюдалась впервые за полтора года. В третьем и четвёртом кварталах индекс реальной заработной платы в РК составил 98% и 96,8% соответственно. То есть покупательная способность зарплат упала на 2% и 3,2%. Последний раз такая ситуация была зафиксирована в начале 2023 года, когда реальные зарплаты казахстанцев сократились на 0,6%.
Неприятная ситуация, когда зарплата по факту «худеет», даже если её хотя бы минимально увеличивают, сложилась во многих отраслях экономики. В четвёртом квартале прошлого года в сфере образования при номинальном росте на 6,8% реальная зарплата уменьшилась на 4,1%. В секторе здравоохранения и социального обслуживания номинальный рост составил 6,4%, но реальная зарплата сократилась на 4,5%. Особенно критичная ситуация сложилась в строительной отрасли: номинальная зарплата практически не изменилась (рост — на 0,5%), а реальная сократилась на 9,8%. В сфере административного обслуживания был зафиксирован минимальный номинальный рост (всего на 0,3%), при этом реальная зарплата уменьшилась на 10%.
Наиболее заметно и реальная, и номинальная заработная плата выросли в сельском хозяйстве: на 9,3%. Однако сам по себе уровень зарплат в этой сфере остаётся намного ниже, чем в целом по экономике: 319,5 тыс. против 442 тыс. тг. В секторе информации и связи наблюдался наиболее заметный рост реальной зарплаты (на 5,4%), в промышленности — минимальный (на 0,9%). Можно ли сказать, что казахстанцы, работающие в промышленности, стали жить лучше, если они стали получать на целый 1% больше, чем год назад?