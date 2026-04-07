Три новых завода по производству кокса и карбамида построят в Казахстане

Он подчеркнул, что одним из ключевых направлений развития угольной промышленности является развитие углехимии.
«На сегодня в углехимической отрасли реализуются три проекта, одним из которых станет строительство завода по производству металлургического кокса мощностью 1 млн тонн, стоимостью 132 млн долларов, в Карагандинской области. Также запланированы два проекта по производству дизельного топлива из угля мощностью по 100 тысяч тонн в Павлодарской и Карагандинской областях стоимостью 63 млн долларов и 65 млн долларов, и созданием 1160 и 1250 рабочих мест соответственно», — сказал Аккенженов.
По его словам, еще три проекта находится на стадии проработки:
коксохимическое производство в Карагандинской области, в том числе переработка каменноугольной смолы до 200 тыс. тонн/год, производство бензола до 35 тыс. в год, очистка коксового газа 145 тысяч м³/час, биохимическая очистка сточных вод — до 250 м³/час; производство до 300 тыс. тонн/год аммиака и 300 тыс. тонн карбамида в области Абай; производство 2 млрд м³/год газа из угля — местоположение определяется.
