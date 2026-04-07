Эксперт: Как организовать работу сетевого бизнеса

Хороший пример — установка товара, который вы продаете. В некоторых регионах исторически недооценивают ее роль, а на деле это один из ключевых элементов итогового качества. Мы пришли к простому правилу: если установка входит в продукт, она должна делаться по единому стандарту, без ссылок на местные правила. И если подрядчик или сотрудник не готов работать по стандарту, значит, мы ищем другое решение — иначе качество будет проседать.