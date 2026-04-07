Отправление пассажиров поездами дальнего следования на Красноярской железной дороге увеличилось на 4,4% в январе-марте

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По оперативной информации, в I квартале 2026 года в поездах дальнего следования с вокзалов и станций Красноярской железной дороги отправились в поездки 420,8 тыс. пассажиров (+4,4% к аналогичному периоду 2025 года).

Источник: НИА Красноярск

Пригородными поездами КрасЖД за три месяца воспользовались 1,1 млн пассажиров, что на 6,5% меньше, чем за январь-март прошлого года.

Всего за Iквартал года на КрасЖД в поездки отправились 1 млн 489,3 тыс. пассажиров (-3,7% к тому же периоду 2025 года).

Пассажирооборот на Красноярской железной дороге за январь-март снизился на 0,8% к уровню аналогичного периода прошлого года и составил 447,8 млн пасс-км.