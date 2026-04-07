В Пермском крае среднемесячная начисленная зарплата превысила 83 тысячи рублей

В Пермском крае на 10% процентов выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. В январе 2026 года она составила 83 098,4 ₽, годом ранее- 72 614,9 ₽
Наибольший рост зафиксирован в сферах: финансы и страхование — на 24,5% до 115 350 ₽; кондиционирование воздуха — на 17,8% до 90 502,9 ₽; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — на 17,4% до 59 116,8 ₽; добыча полезных ископаемых — на 17,2% до 131 479,3 ₽; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов — на 13,3% до 65949,9 ₽ Наименьший рост зарплаты показали организации оптовой и розничной торговли — на 1,1% до 66 621 ₽
Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2026 года выросла на 2,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций исчисляется делением фонда начисленной заработной платы работников на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в периоде.
Реальная заработная плата характеризует покупательную способность заработной платы в отчётном периоде в связи с изменением цен на потребительские товары и услуги по сравнению с базисным периодом.
