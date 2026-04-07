Стало известно, сколько самолетов осталось в строю у авиакомпании «Уральские авиалинии»

На фоне сокращения количества используемых лайнеров пассажиропоток авиакомпании за прошлый год сократился на 11%, до 8,4 млн человек, следует из отчетности авиаперевозчика. Доля «Уральских авиалиний» на рынке перевозок за 2025 год снизилась на 0,7% до 7,8%. Из-за нехватки бортов число пассажиров, перевезенных по внутренним маршрутам в прошлом году, сократилось на 26% к уровню 2024 года до 1,56 млн человек. Всего за указанный период по всем направлениям пассажиропоток снизился на 11,1%, до 8,46 млн человек. Пассажирооборот снизился на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составил 23,8 млрд пасс. км.