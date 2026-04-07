Стало известно, сколько самолетов осталось в строю у авиакомпании «Уральские авиалинии»

Полеты на 11 бортах ограничены из-за сложностей в обслуживании иностранных бортов.
«Деятельность Общества зависит от поставок авиационной техники, запасных частей, компонентов и услуг технического обслуживания. Нарушения в цепочках поставок, в том числе обусловленные введенными санкционными ограничениями, могут приводить к увеличению сроков ремонта, снижению готовности флота к выполнению авиаперевозок и росту стоимости технического обслуживания», — говорится в отчете авиакомпании.
На фоне сокращения количества используемых лайнеров пассажиропоток авиакомпании за прошлый год сократился на 11%, до 8,4 млн человек, следует из отчетности авиаперевозчика. Доля «Уральских авиалиний» на рынке перевозок за 2025 год снизилась на 0,7% до 7,8%. Из-за нехватки бортов число пассажиров, перевезенных по внутренним маршрутам в прошлом году, сократилось на 26% к уровню 2024 года до 1,56 млн человек. Всего за указанный период по всем направлениям пассажиропоток снизился на 11,1%, до 8,46 млн человек. Пассажирооборот снизился на 10,3% по сравнению с прошлым годом и составил 23,8 млрд пасс. км.
В 2025 году «Уральские авиалинии» зафиксировали снижение выручки на 2%, до 140,3 млрд рублей, по сравнению с 2024 годом (143,4 млрд рублей). Валовая прибыль упала на 20%, до 23 млрд рублей, но чистая прибыль выросла в 1,5 раза, достигнув 26,9 млрд рублей.
«В 2025 году санкционное давление на российскую авиацию остается значительным, однако авиационной отрасли удалось адаптироваться к новым условиям. Основные ограничения касаются закрытия воздушного пространства ряда стран, поставок запчастей, обслуживания иностранных самолетов и двигателей, ограничения финансовой и коммерческой деятельности, сокращения банковских операций на внешних рынках», — говорится в отчете авиакомпании.