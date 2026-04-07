Убытки предприятий Татарстана за год выросли почти в четыре раза

В 2025 году сумма составила 254 миллиарда рублей.

Источник: Комсомольская правда

Убытки предприятий Татарстана за прошлый год составили 254 миллиарда рублей. Это в 3,9 раза больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил первый замминистра экономики республики Олег Пелевин.

Около 20−24% организаций являются убыточными. Причины разные: у кого-то действительно сложная ситуация, кто-то реализует инвестиционные проекты и временно набирает убытки. При этом доля прибыльных предприятий составляет около 75%, а их чистая прибыль достигла почти 1 триллиона рублей.

Напомним, Минниханов заявил о высокой стоимости отечественного электрооборудования. Глава Татарстана отметил, что российские аналоги дороже зарубежных, а сроки их изготовления создают риски для отрасли.