Когда волгоградские ветераны ВОВ получат деньги ко Дню Победы

Через почтовые отделения выплату вместе с пенсией уже доставляют в соответствии с графиком.

Ветераны Великой Отечественной войны начали получать выплаты ко Дню Победы. Соответствующий указ издал президент страны Владимир Путин. Для непосредственно участвующих в боевых действиях сумма составит 10 тысяч рублей.

Первые выплаты уже поступили вместе с пенсией 3 апреля. Следующие даты, когда деньги придут на банковские карты — в пятницу, 10-го, вместо субботы, 11-го, и во вторник, 21 числа.

«Выплата беззаявительная, обращаться с заявлениями не нужно», — уточняют в Волгоградском отделении СФР.

Справки можно получить по телефону 8−800−100−00−01.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, где пройдет Парад Победы в Волгограде в 2026 году, почему перенесли место его проведения и кто станет участником.