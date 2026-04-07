Когда волгоградские ветераны ВОВ получат деньги ко Дню Победы

Ветераны Великой Отечественной войны начали получать выплаты ко Дню Победы. Соответствующий указ издал президент страны Владимир Путин. Для непосредственно участвующих в боевых действиях сумма составит 10 тысяч рублей.
Первые выплаты уже поступили вместе с пенсией 3 апреля. Следующие даты, когда деньги придут на банковские карты — в пятницу, 10-го, вместо субботы, 11-го, и во вторник, 21 числа.
«Выплата беззаявительная, обращаться с заявлениями не нужно», — уточняют в Волгоградском отделении СФР.
Через почтовые отделения выплату вместе с пенсией уже доставляют в соответствии с графиком.
Справки можно получить по телефону 8−800−100−00−01.
