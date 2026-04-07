У волгоградцев заберут всю мелочь — сдать «пятаки» можно в банки и магазины

Взамен волгоградцам выдадут бумажные деньги.

В Волгоградской области по 18 апреля будет длиться «Монетная неделя». В течение этого времени жители региона смогут сдать накопившуюся у них мелочь в банки и магазины, участвующие в акции, сообщают в ЦБ РФ.

Взамен волгоградцам выдадут бумажные деньги. Также металлические монеты можно зачислить на банковский счет. Адреса, по которым примут мелочь в Волгограде, — по ссылке.

В 2025 году в течение 12-ти жители региона вернули в оборот больше 240 тысяч монет на сумму 877,5 тысячи рублей. Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, монеты какого достоинства сдавали чаще всего.