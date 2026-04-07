Сингапур поможет Казахстану построить три ТЭЦ вместо России

«По проектам строительства ТЭЦ в городе Усть-Каменогорск и Семей 30 января 2026 года заключены EPC-контракты с казахстанско-сингапурским консорциумом», — сказал он на заседании правительства.
В мае 2026 года подрядчик начнет размещение заказов на заводах для изготовления основного оборудования. В апреле будет проведено инженерно-геологическое и топографическое изыскание, а также начата работа по подготовке площадок и инфраструктуры. Поставка основного оборудования начнется с третьего квартала 2027 года.
ТЭЦ в Семее мощностью 360 МВт и 1000 Гкал и стоимостью 578 млрд тенге реализует казахстанско-сингапурский консорциум. Станция аналогичной мощности в Усть-Каменогорске обойдется в 602 млрд тенге. Начало строительно-монтажных работ по обоим станциям намечено на апрель 2026 года, а поставка оборудования будет идти в 2027—2029 годы. Ввод станций в эксплуатацию запланирован на декабрь 2029 года.
По ТЭЦ в Кокшетау строительно-монтажные работы по главному корпусу начнутся в июне 2026 года. Доставка оборудования будет идти в 2027—2028 годы, а ввод в эксплуатацию планируется на февраль 2029 года. Проектная мощность станции составит 240 МВт и 820 Гкал тепловой энергии. Стоимость проекта — 355,6 млрд тенге, а оборудование включает три энергетических котла, две паровые турбины, два турбогенератора и два водогрейных котла.
«Отдельно отмечу, что на всех трех ТЭЦ будут применяться технологии искусственного интеллекта и чистого угля», — сказал Максутов. На станциях будут установлены различные датчики, данные с которых будет анализировать ИИ, выявляя дефекты и предотвращая аварии.
Премьер-министр Олжас Бектенов поинтересовался у Максутова причинами задержки проекта модернизации ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алматы. Подрядчику поручено усилить работы в краткосрочный срок.
Максутов сообщил, что подрядчик должен привлечь 1,5 тыс. человек с учетом доставки основного оборудования на площадку строительства. Остальное оборудование должно быть доставлено в ближайшие два месяца.