Сингапур поможет Казахстану построить три ТЭЦ вместо России

По ТЭЦ в Кокшетау строительно-монтажные работы по главному корпусу начнутся в июне 2026 года. Доставка оборудования будет идти в 2027—2028 годы, а ввод в эксплуатацию планируется на февраль 2029 года. Проектная мощность станции составит 240 МВт и 820 Гкал тепловой энергии. Стоимость проекта — 355,6 млрд тенге, а оборудование включает три энергетических котла, две паровые турбины, два турбогенератора и два водогрейных котла.