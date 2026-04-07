Будут ли менять правила отключения отопления в Казахстане, ответили в Минэнерго

Вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на брифинге в кабмине рассказал, будут ли пересматривать порядок снабжения казахстанцев теплом, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Журналисты отметили, что жители Астаны активно обращаются в социальных сетях с просьбой отключить отопление, как это было сделано в Алматы. Они поинтересовались, планируется ли пересмотреть правила по отключению отопления.

«Вопрос такой дискуссионный. Решение об отключении отопления принимает акимат исходя из среднесуточной температуры воздуха. Ведь кому-то из нас жарко, а кому-то холодно. Поэтому здесь нужно соблюдать эти правила. Мы начнем отключать отопление 15 марта, например, в Алматы или Астане. Другая часть населения, которая считает, что это прохладно, будет жаловаться. Поэтому есть стандарты, которые пока пересматривать смысла не видим», — сказал Есимханов.

Он напомнил, что есть возможность установить специальные перемычки, чтобы перекрыть теплоснабжение.

«Если регулируется, то мы будем платить меньше. Если дом не хочет потреблять, можно отключить его, и тогда по прибору учета начислений не будет. Те дома, которые занимаются этими вещами, потребляют меньше. В домах, где этих функций выполняется меньше, потребление больше, потому что подъезды не утепляются и так далее. Поэтому по отоплению принимаются такие решения», — подчеркнул спикер.

Напомним, что в Алматы с 3 апреля началось поэтапное отключение теплоснабжения. Сначала отопление отключат в административных зданиях, затем в жилом фонде и в последнюю очередь — на социальных объектах.

Стоит отметить, что жители Актау начали жаловаться на жару в домах еще в конце марта, прося завершить отопительный сезон.