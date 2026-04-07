Дыра в асфальте образовалась около канализационного люка на улице Гоголя

Асфальт провалился на тротуаре около колодца на улице Гоголя. В администрации Нижегородского района в ответ на запрос корреспондента сайта pravda-nn.ru пообещали разобраться с этим вопросом.
В середине марта на тротуаре рядом с домом N32 по улице Гоголя образовалась яма под ободом люка. Нижегородцы обращались по этому поводу в коммунальные службы, однако те заделывать ее не торопились. Тогда прохожие начали закрывать провал палками, пластиковыми бутылками и всем, что попадется под руки, чтобы никто в эту яму не провалился по невнимательности.
В администрации Нижегородского района сообщили, что уже направили обращение в ПАО «Ростелеком», чтобы сотрудники компании устранили провал у колодца. В мэрии пояснили, что этот люк находится в ведении организации.
