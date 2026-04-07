На Лысогорской улице откачали всю воду с дороги

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, на Лысогорской улице образовался потоп. Из-за сильного дождя там затопило участок в районе Подновья, на перекрестке с автозаправкой. Несколько легковушек, которые пытались преодолеть образовавшееся «озеро», впоследствии заглохли и встали. Некоторые, более высокие авто, все же смогли преодолеть водное препятствие — уровень воды достиг капота и выше.