В Нижнем Новгороде на Лысогорской улице откачали всю воду с дороги. Об этом сообщили в городской администрации.
Напомним, что в понедельник, 6 апреля, на Лысогорской улице образовался потоп. Из-за сильного дождя там затопило участок в районе Подновья, на перекрестке с автозаправкой. Несколько легковушек, которые пытались преодолеть образовавшееся «озеро», впоследствии заглохли и встали. Некоторые, более высокие авто, все же смогли преодолеть водное препятствие — уровень воды достиг капота и выше.
На место сразу же выехали коммунальщики и начали откачивать воду. Спустя сутки им удалось полностью ликвидировать все подтопление.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы жалуются на яму около колодца на улице Гоголя.