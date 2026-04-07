На Лысогорской улице откачали всю воду с дороги

В понедельник, 6 апреля, на Лысогорской улице образовался потоп.

В Нижнем Новгороде на Лысогорской улице откачали всю воду с дороги. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, на Лысогорской улице образовался потоп. Из-за сильного дождя там затопило участок в районе Подновья, на перекрестке с автозаправкой. Несколько легковушек, которые пытались преодолеть образовавшееся «озеро», впоследствии заглохли и встали. Некоторые, более высокие авто, все же смогли преодолеть водное препятствие — уровень воды достиг капота и выше.

На место сразу же выехали коммунальщики и начали откачивать воду. Спустя сутки им удалось полностью ликвидировать все подтопление.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы жалуются на яму около колодца на улице Гоголя.