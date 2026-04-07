Долги застройщиков Татарстана выросли до 272 млрд рублей

К 1 марта 2026 года задолженность татарстанских девелоперов перед банками по проектному финансированию достигла 272 миллиардов рублей. За месяц долг увеличился на 3,1 миллиарда, а по сравнению с мартом прошлого года — на четверть.
Республика уверенно лидирует в Приволжском федеральном округе по объёму кредитов, выданных на строительство жилья. Общая сумма действующих договоров проектного финансирования составляет 713 миллиардов рублей, а количество заключённых кредитных договоров — 554. Для сравнения: в соседних регионах эти показатели в разы ниже.
При этом остатки средств на эскроу-счетах у застройщиков на март 2026 года составили 206 миллиардов рублей. Это на 3 миллиарда меньше, чем месяц назад, и на 22 миллиарда меньше, чем годом ранее. Разрыв между долгами девелоперов и наполнением эскроу-счетов за месяц вырос на 6 миллиардов и достиг 66 миллиардов рублей.
Эксперты видят в растущей долговой нагрузке серьёзные риски для строительной отрасли, банков и экономики в целом. Около 20 процентов девелоперов могут столкнуться с невозможностью расплатиться по кредитам из-за недостатка средств на эскроу-счетах, предупреждают в «Национальном объединении строителей» (НОСТРОЙ).
Ситуацию усугубляет рост ставок по проектному финансированию. В Приволжском федеральном округе средняя ставка за год выросла с 8,29 до 9,45 процента. При этом пятая часть кредитов обслуживается по ставке выше 16 процентов, что увеличивает расходы застройщиков и снижает маржинальность проектов.
Напомним, что рынок жилья в республике в 2025 году переживал стагнацию. В январе средняя цена квадратного метра в новостройках Казани достигла пятилетнего максимума — 253 тысячи рублей. Но из-за высокой ключевой ставки и падения покупательской способности спрос ослаб, и к апрелю стоимость «квадрата» опустилась до 246 тысяч. Летом республика вошла в число регионов, где темпы вывода нового жилья на рынок на 162,8 процента превышали темпы продаж. К декабрю цена квадратного метра снизилась до 218,6 тысячи рублей.
При этом в Татарстане 64 процентов площадей в новостройках остаются нераспроданными. Это создаёт дополнительное давление на застройщиков, которые вынуждены обслуживать растущие кредиты при замедлении продаж. Эксперты не исключают, что часть компаний может столкнуться с финансовыми трудностями в ближайшей перспективе.
