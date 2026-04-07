В Казахстане меняют пороги достаточности для изъятия пенсий

Изменения также касаются порядка выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на жилье и лечение.
«Проект постановления… разработан в целях совершенствования механизма определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений и повышения адекватности пенсионного обеспечения из накопительной пенсионной системы», — отмечается в документе.
Документ предлагает изменить порог минимальной достаточности пенсионных накоплений, чтобы сделать будущие пенсионные доходы граждан более стабильными и сбалансированными, исходя из стоимости отложенного пожизненного пенсионного аннуитета.
Пенсионный аннуитет — это финансовый договор со страховой компанией, по которому вы передаете ей свои пенсионные накопления, а взамен получаете регулярные пожизненные выплаты.
Сам договор пенсионного аннуитета можно заключить с одной из компаний по страхованию жизни с 45 лет, если сумма денег на счету в ЕНПФ превышает минимальный порог. При этом выплаты начнутся с 53 лет для женщин и 55 лет для мужчин.
Порог минимальной достаточности колеблется в зависимости от возраста. К примеру, для 25 лет это 4,39 млн тенге, для 30 лет — 5,12 млн тенге, для 35 лет — 5,89 млн тенге, для 40 лет — 6,72 млн тенге, для 45 лет — 7,61 млн тенге, для 50 лет это 8,57 млн тенге, для 55 лет — 9,6 млн тенге.
По информации подготовившего проект НПА министерства труда и социальной защиты населения, принятие проекта не повлечет негативных социально-экономических последствий. При этом какие-либо детали в НПА не приводятся. Публичное обсуждение документа будет проводиться до 21 апреля.
Казахстанцы разного возраста, по мнению главы Отбасы банка Ляззат Ибрагимовой, продолжат использовать пенсионные излишки для покупки квартиры или погашения ипотеки — независимо от того, на каком уровне будут установлены пороги для изъятия пенсионных.
Повышение порогов достаточности обсуждается как мера, которая должна обеспечить казахстанцам пенсию не ниже 40% от их прежней зарплаты.