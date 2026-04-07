В Челябинской области УФАС проверит цены на яйца перед Пасхой

В Челябинской области Антимонопольная служба затребовала у крупных торговых сетей данные о ценах на куриные яйца и молоко. Специалисты хотят выяснить, не завышают ли цены на ходовой товар накануне Пасхи.
— Организациям необходимо представить в информацию о еженедельной и ежемесячной динамике закупочных и розничных цен, а также об объемах их закупки и реализации с января по апрель, — рассказали в Челябинском УФАС.
Если при проверке обнаружатся нарушения, антимонопольщики обещают срочно принять меры.