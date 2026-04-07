Волгоградские аграрии приступили к весенним полевым работам

Волгоградская область присту-пает к весеннему севу, начиная с южных районов. Яровыми культурами предстоит засеять 1,8 миллиона гектаров: из них зерновыми — 671,1 тысячи гектаров, техническими — более миллиона гектаров. Овощными, бахчевыми и картофелем — свыше 52 тысяч гектаров. Кормовым культурам отведена 91 тысяча гектаров.
96 процентов озимых, взошедших на 1,5 миллиона гектаров, находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии.
— К весенним полевым работам аграрии готовы, закуплены семена яровых культур и подсолнечника, — говорит директор агрофирмы из Серафимовичского района Виктор Гречишников. — Озимые посеяли на 3,5 тысячи гектаров. Состояние посевов в этом году хорошее.
Что касается господдержки, запланированы два миллиарда рублей на прямые выплаты. Больше трети этой суммы уже перечислено фермерам. Кроме того, доступны льготные кредиты: Минсельхоз России согласовал краткосрочные займы на 8,7 миллиарда рублей, которыми волгоградцы уже активно пользуются.
— Закуплены семена зерновых и зернобобовых, подготовлены минеральные удобрения. Сельскохозяйственная техника приведена в состояние готовности, — отметила глава Камышинского района Елена Береговая. — С 2026 года у нас реализуют инвестпроект по созданию семеноводческого центра. Предприятие занимается выведением семян зерновых и масличных культур, адаптированных к местным почвенно-климатическим условиям.
В Еланском районе тоже отчитались о готовности. Посевы перезимовали хорошо. Фермеры выполнили боронование пашни. Семенами себя местные крестьяне обеспечивают сами. Парк техники успели обновить.
В Среднеахтубинском районе тоже все по плану. Рабочих рук хватит — из-за рубежа привлекут 2,4 тысячи человек. Растениеводы намерены вырастить не менее 118 тысяч тонн овощей, основная часть которых пойдет на региональные перерабатывающие предприятия.