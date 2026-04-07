Санкт-Петербург может стать базой для арктических проектов

По его мнению, это даст импульс развитию промышленных предприятий Северо-Запада. «На сегодняшний день более 200 организаций Санкт-Петербурга обладают различными “арктическими компетенциями”, — сообщил он, напомнив, что в 2020 году здесь был создан Научно-производственный арктический кластер, в который в настоящее время входит 41 организация Санкт-Петербурга.
Как полагает эксперт, существующие проекты в Арктике обладают мощными экономическими мультипликативными эффектами: до 80% общего объема работ при разработке месторождений природных ресурсов в Арктике приходится на долю поставщиков — строительных, транспортных, научно-исследовательских, машиностроительных и финансовых организаций.
«Начало освоения шельфа арктических морей и наращивание объемов транспортировки нефти неизбежно приведут к тому, что Санкт-Петербург станет промышленной базой будущих проектов», — сообщил Фадеев.
Ранее ученый сообщал, что в Арктической зоне РФ насчитывается более 1000 инвестпроектов с общим объемом инвестиций, превышающим 35 триллионов рублей.
Другим стратегическим регионом для освоения Арктики Алексей Фадеев назвал Мурманскую область. «В силу выгодного географического расположения и наличия незамерзающего порта, способного принимать суда практически без ограничения водоизмещения, Мурманская область представляется весьма привлекательным регионом для размещения баз производственного обеспечения операторов проектов», — добавил он.