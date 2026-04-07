Пермский край поставил в Узбекистан 7 тысяч кубометров лесоматериалов

Лесопромышленники Прикамья наращивают объем поставок продукции в Среднюю Азию. В число крупных получателей лесоматериалов входит Узбекистан.
В период с 1 января по 7 апреля из Пермского края экспортировали 6 668 куб. метров лесоматериалов. Управление Россельхознадзора оформило 106 фитосанитарных сертификатов. Вся продукция прошла карантинное обеззараживание.
Объем поставок сопоставим с 2024 годом, когда в Узбекистан из Прикамья отправили 61,1 тыс. куб. метров лесоматериалов. На экспортную продукцию оформили 1074 фитосанитарных сертификатов.
Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».Читать дальше