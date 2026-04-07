Татарстан вошел в число регионов с самым дорогим ОСАГО

По итогам первого квартала 2026 года Татарстан оказался в списке регионов с самой высокой стоимостью полисов ОСАГО. Средняя цена страховки в республике достигла 9 011 рублей.
В целом по России средняя цена ОСАГО составила 7 214 рублей, увеличившись на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дороже всего полисы обходятся в Новосибирской области (13 696 рублей), Ингушетии (10 794 рубля) и Хабаровском крае (9 836 рублей). В Москве средняя цена — 8 800 рублей.
Самыми популярными марками для страхования стали Lada (21,1%), Toyota (10,7%) и Hyundai (6,5%). В десятку также вошли Kia, Nissan, Renault, Volkswagen, Chevrolet, Ford и Mitsubishi, сообщает ТАСС со ссылкой на статистику маркетплейса Финуслуги.
Напомним, в 2026 году в Татарстане по нацпроекту отремонтируют более 200 километров дорог. В преддверии сезона работ подрядные организации уже запаслись необходимыми материалами.