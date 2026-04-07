Новые агроклассы помогут преодолеть кадровый дефицит

В Волгограде образовательные учреждения, областной комитет сельского хозяйства и представители бизнеса подписали 11 четырехсторонних соглашений о создании агроклассов в сельских районах.
Методологическое сопровождение обеспечит аграрный университет.
— С агроклассами мы работаем семь лет. Их у нас уже 70. Чтобы получить хорошего абитуриента, надо заниматься детьми с пятого-шестого класса, — сказал ректор вуза Виталий Цепляев. — 25 процентов выпускников агроклассов поступают в университет. 80 процентов наших лицеистов стали нашими же студентами, остальные пошли в другие вузы, но тоже аграрной направленности. Более 75 процентов выпускников ВолГАУ работают в АПК.
В профильных классах будет углубленное изучение тех предметов, которые особенно нужны в сельском хозяйстве. Это химия, биология, физика, математика и информатика.
Коммерсанты примут участие в ремонте кабинетов, а также оснащении их мебелью и оборудованием с использованием государственной поддержки: им вернут до 90 процентов вложенных средств. Общая стоимость приобретенного в 2025 году оборудования и мебели составила 19 миллионов рублей.
— Сельскому хозяйству сейчас требуются абсолютно все специальности. Нужны пытливые ребята с горячими сердцами, — рассказывает «РГ» заместитель генерального директора сельскохозяйственного предприятия «Донское» Ирина Колесниченко.
— На сегодня у меня штат укомплектован, но люди уходят на пенсию, а замещать их обычно некому, поэтому действуем на перспективу, — заявил предприниматель Андрей Морозов.
По словам заместителя гендиректора птицефабрики «Волжская» Юлии Струк, на предприятии тяжелая кадровая ситуация. Нужны ветеринары, инженеры, технологи птицеводства. Сейчас отрасль в глазах молодежи малопривлекательна. Ежегодно на практику привлекают студентов, предоставляют им общежитие. А сейчас сделали ставку на школу в селе Заплавном, расположенном в пяти километрах от фабрики. Многие родители этих детей уже работают на предприятии.
Агротехнологические классы должны появиться в каждом муниципальном районе. На следующем этапе создадут аграрную школу, в которой специализация начнется с седьмого года обучения.
— Только через 15 — 20 лет мы будем пожинать плоды этой работы, — говорит председатель волгоградского отделения ассоциации «Народный фермер» Михаил Девятаев. — Сельское хозяйство сильно изменилось, надо идти в ногу со временем: управление дронами, внедрение новых культур в оборот. Наши дети должны видеть все это в школах.