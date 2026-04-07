Эпоха абсолютной финансовой легкости уходит в прошлое

Известно, что с конца марта изменились правила перевода денег с карты на карту — это необходимо для борьбы с мошенничеством и нелегальным обналичиванием средств. Банки будут внимательнее следить за финансовыми потоками. Если раньше транзакции проходили в полуавтоматическом режиме, то теперь перевод с карты на карту, выбивающийся из стандартного поведения владельца, могут остановить для проверки. В частности, заблокируют операцию, если суммы по ней превышают определенный порог, тем более такие действия стали регулярными.