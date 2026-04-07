Эпоха абсолютной финансовой легкости уходит в прошлое

Нижегородские банки фиксируют рост безналичных операций и усиление роли мобильных сервисов. Вслед за этим приходится ужесточать меры кибербезопасности. Повлияет ли это на привычный режим работы пользователей?
«Цифра» VS кэш: финансы уходят в онлайн.
По итогам прошлого года жители Нижегородской области совершили 110 тысяч платежей в Сбербанке, при этом 94% из них — дистанционно, сообщили ИА «Время Н» в пресс-службе банка.
По информации пресс-службы Т-Банка, с 1 февраля 2025-го по 28 февраля 2026 года количество клиентов банка в Нижегородской области, пользующихся денежными онлайн-переводами, выросло на 5%. За этот же период объем переводов между клиентами в нашем регионе вырос на 40% по сравнению с 2024 годом.
«Рост популярности цифровых сервисов подтверждает стремление к экономии времени и использованию финансовых инструментов без визита в отделение», — констатировали в Волго-Вятском банке Сбербанка России.
По словам старшего преподавателя кафедры экономики и государственного управления Славяно-греко-латинской академии, доктора делового администрирования Романа Синицына, банковский сектор «окончательно превратился в гигантскую IT-инфраструктуру, деньги стали просто строчками кода, а моментальные переводы между счетами воспринимаются как базовая физиологическая функция».
По его мнению, наличные не исчезнут завтра по щелчку пальцев, они останутся нишевым инструментом для мелкой розницы в отдаленных регионах, расчетов в теневом секторе и в качестве психологического «якоря» для старшего поколения. Однако экономический смысл кэша тает на глазах.
«Обслуживание наличного оборота стало для банков слишком дорогим удовольствием, а для людей в возрасте до сорока лет бумажные деньги превратились в аналог факса — технически существуют, но абсолютно не нужны в повседневности», — пояснил эксперт.
Драйвером окончательного перехода в безналичную среду выступают уже не привычные банковские карты, эра которых постепенно закатывается. Будущее, ставшее настоящим, — это прямые переводы со счета на счет и, безусловно, масштабирование цифрового рубля, который Банк России сейчас активно внедряет в повседневный оборот.
«Переход к практически полным безналичным расчётам, безусловно, продолжится в ближайшее время, мы увидим все больше традиционных офлайн сервисов уже в новом цифровом формате», — заключил эксперт по кибербезопасности КРОС Александр Дворянский.
Безопасность или контроль — что в приоритете?
Известно, что с конца марта изменились правила перевода денег с карты на карту — это необходимо для борьбы с мошенничеством и нелегальным обналичиванием средств. Банки будут внимательнее следить за финансовыми потоками. Если раньше транзакции проходили в полуавтоматическом режиме, то теперь перевод с карты на карту, выбивающийся из стандартного поведения владельца, могут остановить для проверки. В частности, заблокируют операцию, если суммы по ней превышают определенный порог, тем более такие действия стали регулярными.
«Удобство и выгода операций напрямую связаны с безопасностью. Банк помимо стандартных антифрод-процессов осуществляет дополнительные проверки переводов для защиты средств клиентов и предотвращения случаев мошенничества. Такие меры контроля применяются в ряде ситуаций: при переводе крупных сумм, превышающих установленные лимиты; при нетипичых переводах (например, частые переводы крупных сумм неизвестным получателям или внезапное изменение привычного финансового поведения), а также если клиент самостоятельно указал на необходимость дополнительного контроля», — рассказали в Волго-Вятском банке Сбербанка России.
Таким образом, владельцам карт в определенных случаях придется подтверждать источник поступления средств. Особенно это будет актуально при крупных сделках с недвижимостью, автотранспортом и т. д.
«Долгое время финансовые институты соревновались в том, чтобы сделать перевод средств абсолютно бесшовным, буквально “в один клик”. Сейчас маятник качнулся в обратную сторону. Чтобы защитить средства, банкам приходится искусственно внедрять “трение” в клиентский путь, и это крайне болезненно отражается на пользовательском опыте», — отмечает Роман Синицын.
Для рядового клиента это означает конец эпохи абсолютной финансовой легкости. Для перевода крупных сумм новым получателям теперь рутинно требуется проходить многофакторную аутентификацию. Это сбивает волну импульсивных потерь, но одновременно создает реальные трудности для добросовестных граждан, которым необходимо срочно оплатить сделку или лечение.
Александр Дворянский прим этом указывает, что, по сравнению с другими отраслями, уровень кибербезопасности в банковской сфере всегда был выше. Банки давно выработали стратегию борьбы с кибермошенниками, включая работу с пользователями и страхование их потенциально опасных действий техническими средствами, и поэтому усиленные меры безопасности, на привычный режим работы пользователей существенно не повлияют, считает он.
Роман Синицын также напоминает, что любая система контроля обладает институциональной логикой к расширению. Усиление надзора за переводами формирует архитектуру тотального мониторинга финансовых потоков.
«Сегодня мы отслеживаем нетипичное поведение для защиты от мошенников, а завтра эта же прозрачная база служит целям налогового администрирования», — резюмирует он.
По его мнению, банковские клиенты должны окончательно принять тот факт, что их счета прозрачны для регулятора, а перевод крупной суммы требует больше усилий, чем свайп по экрану. Это не произвол банкиров и не временная кампания — это объективная инфраструктурная цена, которую общество платит за жизнь в полностью цифровой экономике.