Реальная зарплата в Калининградской области рухнула на 24% за месяц

КАЛИНИНГРАД, 7 апреля, ФедералПресс. В январе 2026 года среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области составила 78,85 тысячи рублей. Это на 23,5% ниже показателей декабря 2025 года. Еще более заметным оказалось снижение реальной зарплаты (с учетом инфляции) минус 24,3%, согласно данным Калининградстата.

Хуже всего оплачивается труд в сфере административно-хозяйственных услуг (всего 67,5% от среднеобластного уровня), в сегменте недвижимости (68%) и в образовании (83,3%). Самые высокие зарплаты в регионе у финансистов и страховщиков: в среднем 146,18 тысячи рублей, что на 85,4% выше областного среднего, пишет «АБН24».

Также в число лидеров вошли работники сферы информации и связи (142,6% от средней по региону), добычи полезных ископаемых (136%), а также обеспечения электроэнергией, газом и паром (130,6%).

Ранее «ФедералПресс» писал, что самые высокие зарплаты в провинции в Югре и Ямале.

Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева.