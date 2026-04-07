Универсальное рыбоводное хозяйство создают в Нижегородской области

Восьмое универсальное («коробочное») инвестиционное предложение по созданию рыбоводного хозяйства разработала Корпорация развития Нижегородской области.
Как сообщает пресс-служба Корпорации, подобные предложения представляют собой проекты с просчитанными параметрами, требующие минимальной подготовительной работы. Это позволяет в кратчайшие сроки приступить к реализации, что отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным.
Проект предполагает создание хозяйства для круглогодичного выращивания рыбы с возможностью платной рыбалки. Планируется разводить карпа, толстолобика и белого амура.
Минимальный объем инвестиций составляет 16,7 млн рублей, срок реализации — от 23 месяцев. Окупить вложения планируется за 5 лет.
Инвесторам будут доступны льготные займы, «зонтичные» поручительства, инвестиционное кредитование.
В Корпорации отметили высокий спрос на местную рыбную продукцию, высокий потенциал доходности. Требования к инвестплощадке: площадь — от 3 до 8 га, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение — септик. На участке должен быть расположен водоем.
На данный момент подобрано 4 площадки.
«Разведение рыбы — одна из самых актуальных инвестиционных ниш региона. Инвестпредложение предполагает и предоставление услуг платной рыбалки, которая также набирает популярность», — сказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.
Напомним, объем производства товарной аквакультуры в Нижегородской области по итогам года достиг 682 тонн.
Также напомним, что Нижегородская область подтвердила статус одного из регионов-лидеров Нацрейтинга состояния инвестиционного климата АСИ.