Универсальное рыбоводное хозяйство создают в Нижегородской области

Среди предлагаемых к разведению рыб — карп, толстолобик и белый амур.

Источник: Время

Восьмое универсальное («коробочное») инвестиционное предложение по созданию рыбоводного хозяйства разработала Корпорация развития Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба Корпорации, подобные предложения представляют собой проекты с просчитанными параметрами, требующие минимальной подготовительной работы. Это позволяет в кратчайшие сроки приступить к реализации, что отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным.

Проект предполагает создание хозяйства для круглогодичного выращивания рыбы с возможностью платной рыбалки. Планируется разводить карпа, толстолобика и белого амура.

Минимальный объем инвестиций составляет 16,7 млн рублей, срок реализации — от 23 месяцев. Окупить вложения планируется за 5 лет.

Инвесторам будут доступны льготные займы, «зонтичные» поручительства, инвестиционное кредитование.

В Корпорации отметили высокий спрос на местную рыбную продукцию, высокий потенциал доходности. Требования к инвестплощадке: площадь — от 3 до 8 га, электроснабжение, водоснабжение, водоотведение — септик. На участке должен быть расположен водоем.

На данный момент подобрано 4 площадки.

«Разведение рыбы — одна из самых актуальных инвестиционных ниш региона. Инвестпредложение предполагает и предоставление услуг платной рыбалки, которая также набирает популярность», — сказал гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Напомним, объем производства товарной аквакультуры в Нижегородской области по итогам года достиг 682 тонн.

Также напомним, что Нижегородская область подтвердила статус одного из регионов-лидеров Нацрейтинга состояния инвестиционного климата АСИ.