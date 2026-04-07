МАРТ назвало две области в Беларуси, где сильнее всего завышают цены

МАРТ обратило внимание на то, что в первом квартале 2026-го почти все штрафы, которые были выписаны субъектам хозяйствования за нарушение порядка ценообразования, пришлись на две области — Минскую и Брестскую. При этом и Минщина, и Брестчина были в лидерах по завышению цен и в 2025 году.