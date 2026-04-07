МАРТ назвало две области в Беларуси, где сильнее всего завышают цены

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сказали, в каких двух областях в Беларуси завышают цены.
МАРТ обратило внимание на то, что в первом квартале 2026-го почти все штрафы, которые были выписаны субъектам хозяйствования за нарушение порядка ценообразования, пришлись на две области — Минскую и Брестскую. При этом и Минщина, и Брестчина были в лидерах по завышению цен и в 2025 году.
В общем объеме нарушений, связанных с ценами, на Минскую область в январе-марте пришлось 47,9%, а на Брестскую — 47,3%.
В прошлом году больше всего штрафов за превышение цен пришлось на Минскую область — 36,9%. Кроме того, больше всего штрафов на высокие цены было выписано субъектам Брестчины (21,8%) и Гомельщины (20,7%). Доля объектов Минска по штрафам за цены в 2025 году составила 15%. Меньше других областей штрафы за цены получили Витебщина и Могилевщина.
А еще мы писали, что под Пинском сотрудник сельхозпредприятия совершил 400 краж на велосипеде.
Еще в Новополоцке подросток вышел из больницы и пропал.