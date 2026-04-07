Шохин допустил падение экономического роста до нуля

Экономический рост в России при сохранении текущих тенденций может замедлиться до нулевого уровня, заявил на брифинге глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
«Если тенденции будут продолжаться, мы в ноль уйдем по экономическому росту», — сказал он журналистам (цитата по «Интерфаксу»).
По его оценке, снижение инвестиций в основной капитал в 2026 году может оказаться более значительным, чем ожидаемые 0,5%, и достичь 1,5%. При этом он выразил надежду, что правительство и Банк России примут меры для предотвращения такого сценария.
Шохин напомнил, что для активизации инвестиций необходим рост ВВП не ниже 2%. Официальный прогноз Минэкономразвития составляет 1,3%, однако ведомство планирует его пересмотр в сторону снижения. Министр экономического развития Максим Решетников ранее сообщал о подготовке обновленного прогноза с учетом текущей динамики.
По словам главы РСПП, отсутствие роста инвестиций может негативно сказаться на ряде отраслей, включая цифровые технологии и роботизацию, где проекты могут быть приостановлены.
ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении после падения на 2,1% в январе, следует из обзора Минэкономразвития, опубликованного в начале апреля. При этом потребительская активность продолжила расти: совокупный оборот розницы, общепита и услуг увеличился на 1,2% год к году. Ранее власти отмечали, что снижение показателей не стало неожиданностью.
В январе Шохин заявил о необходимости постепенно «подогревать» российскую экономику, чтобы обратить накопленный эффект охлаждения в сторону устойчивого роста.
По оценке главы РСПП, несмотря на сложный 2025 год с высокой ключевой ставкой и сокращением бюджетного импульса, бизнес продемонстрировал способность адаптироваться к внешним вызовам и экономическим ограничениям, при этом негативно затронуты были лишь отдельные отрасли, включая угольную, металлургию и строительство.
Шохин тогда отметил, что в 2026 году важна корректировка денежно-кредитной политики без резких мер, субсидий или дотаций, чтобы сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить темпы роста ВВП выше 1% при снижении инфляции.
