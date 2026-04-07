Шохин допустил падение экономического роста до нуля

ВВП России в феврале снизился на 1,5% в годовом выражении после падения на 2,1% в январе, следует из обзора Минэкономразвития, опубликованного в начале апреля. При этом потребительская активность продолжила расти: совокупный оборот розницы, общепита и услуг увеличился на 1,2% год к году. Ранее власти отмечали, что снижение показателей не стало неожиданностью.