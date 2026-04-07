Глава МЭА заявил о наступлении «черного апреля» из-за Ормузского кризиса

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил о наступлении «черного апреля» из-за проблем с нефтью и газом, которые породил Ормузский кризис. Об этом он заявил в интервью изданию Le Soir.
Бироль заявил, что мир столкнулся с масштабным тройным шоком — нефтью, газом и продовольствием, единственным решением которого служит открытие Ормузского пролива. Несмотря на это, странам Персидского залива потребуется время, чтобы восстановить добычу. По его словам, данный кризис должен ускорить развитие возобновляемых источников энергии, атомной энергетики и использование электромобилей.
Эксперт отметил, что мир ранее никогда не сталкивался с настолько масштабными перебоями в поставках энергоносителей. По его словам, нынешний кризис серьезнее, чем в 1973, 1979 и 2022 годах вместе взятых.
Глава МЭА заявил, что сильнее всего от текущей ситуации пострадают развивающиеся страны — из-за высоких цен на нефть, газ и продовольствие, а также из-за ускоряющейся инфляции. Их экономический рост будет «серьезно замедлен».
Говоря о процедуре высвобождения стратегических запасов, Бироль заявил, что это происходит постепенно. Данный процесс продолжится на рынках в ближайшие недели. Он включает сочетание экстренных запасов, хранящихся у правительств, промышленных акций, обеспеченных государственными облигациями, а также сырой нефти и нефтепродуктов. Однако помимо проблем с нефтью для многих стран серьезной проблемой служит природный газ.
Отвечая на вопрос, когда страны смогут пополнить свои запасы, эксперт указал, что это будет зависеть от момента, когда каждая страна решит пополнить свои запасы. МЭА на сегодняшний день выделил 400 млн баррелей, что считается крупнейшим высвобожденным запасом в истории, но составляет лишь 20% резервов агентства. Иподчеркнул, что МЭА использует их в случае необходимости.
Бироль также подчеркнул, что агентство активно работает над решением проблемы: высвобождает запасы, предлагает меры по экономии нефти и занимается энергетической дипломатией.
«Но все это лишь маскирует боль. Единственное реальное решение кроется в другом: это открытие Ормузского пролива. Пока он остается закрытым, мировая экономика будет сталкиваться с очень серьезными трудностями», — заявил он.
Говоря о том, насколько значительно снижение добычи нефти в Мексиканском заливе, Бироль заявил об огромных потерях.
«Сейчас эти страны добывают лишь немногим более половины нефти, которую добывали до войны. А что касается природного газа, экспорта больше нет. Мы должны понимать, что март был очень сложным месяцем, но апрель будет намного хуже. Если пролив останется закрытым весь апрель, мы потеряем вдвое больше сырой нефти и нефтепродуктов, чем в марте. Мы вступаем в “черный апрель”. В Северном полушарии, где мы находимся, апрель обычно знаменует начало весны, но сегодня, боюсь, он ознаменует начало зимы», — заявил глава МЭА.
В конце марта Бироль заявил о повреждении более 40 энергетических объектов в девяти странах Ближнего Востока.
По его словам, восстановление работы нефтяных месторождений, НПЗ и трубопроводов потребует значительного времени, что грозит затяжными перебоями в глобальных поставках даже после окончания войны.
За несколько дней до этого агентство представило рекомендации, которые позволят снизить спрос на ископаемое топливо на фоне роста цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. В перечень вошли в том числе удаленная работа, отказ от авиаперелетов и снижение скорости на автомагистралях.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.