Волгоградцам показали, что творится на Сарептском путепроводе

В Волгограде начали демонтировать бетонное основание второй части Сарептского путепровода.
Работы ведутся на участке длиной 400 метров и шириной 12 метров, а также на двух 50-метровых подходах к путепроводу.
Следующим этапом станет восстановление и защита несущих конструкций сооружения. Рабочие отремонтируют пролетное строение, восстановят защитный слой бетонных элементов и гидроизоляции.
Также на мосту установят новое барьерное ограждение.
Ранее горожане пожаловались, что у вокзала Волгоград-1 рассыпается путепровод.