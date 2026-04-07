Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам показали, что творится на Сарептском путепроводе

В Волгограде начали демонтировать бетонное основание второй части Сарептского путепровода.

Работы ведутся на участке длиной 400 метров и шириной 12 метров, а также на двух 50-метровых подходах к путепроводу.

Следующим этапом станет восстановление и защита несущих конструкций сооружения. Рабочие отремонтируют пролетное строение, восстановят защитный слой бетонных элементов и гидроизоляции.

Также на мосту установят новое барьерное ограждение.

Ранее горожане пожаловались, что у вокзала Волгоград-1 рассыпается путепровод.