Доллар США продолжил дешеветь во вторник

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Китайский юань, американский доллар и евро упали в стоимости, российский рубль набрался сил, следует из данных онлайн-торгов во вторник.

Источник: Sputnik.by

Наибольшее падение среди иностранных валют продемонстрировал евро — 0,25%. За одну единицу покупателю придется выложить на бирже 3,36 белорусских рубля.

Американская валюта продолжила падение во вторник — на 0,16%, один доллар торгуется по 2,92 белорусских рубля.

Юань подешевел на 0,15%, приобрести 10 единиц можно в районе 4,27 белорусских рубля.

Российская валюта подорожала на 0,05%, за 100 единиц установлена цена в 3,74 белорусских рубля.

В банках и обменниках продают иностранную валюту чуть дороже. Стоимость на нее может варьироваться в течение дня.

Так, доллар в среднем стоит 2,93 белорусских рубля, сдать его можно по 2,90. Евро готовы отдать по 3,39 за одну единицу, приобретают банки его по 3,36. За 100 российских рублей покупателю придется выложить 3,75 белорусских, принимают их по 3,71.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше