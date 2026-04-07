Ста воронежцам не произвели перерасчёт за подачу воды со сниженным напором

В водоканале добавили, что сниженное давление в домах № 3 и № 5 на улице Ленинградской было связано с утечкой на сетях. Все обращения, поступавшие от жителей, были зафиксированы, аварийные бригады незамедлительно выезжали на место для обследования сетей. Однако приступить к ремонтным работам удалось только после завершения приоритетных задач на социально значимых объектах и объектах с риском подтоплений. Все это время водоснабжение в районе на уровне магистральных сетей оставалось стабильным — проблема затрагивала только два жилых дома. Ремонт завершили 2 апреля. Сейчас подача холодной воды осуществляется штатно.