Ста воронежцам не произвели перерасчёт за подачу воды со сниженным напором

Прокуроры выявили нарушения в деятельности «РВК-Воронеж». В январе и феврале 2026 года 107 жителям двух многоквартирных домов в Левобережном районе вода подавалась со сниженным напором. При этом перерасчёт платы за этот период им не произвели. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в понедельник, 6 апреля.
Сотрудники ведомства вынесли постановление о возбуждении против ресурсоснабжающей организации административного дела. Его направили для рассмотрения в Госжилинспекцию. Кроме того, в адрес генерального директора водоканала было внесено представление об устранении выявленных нарушений.
В пресс-службе «РВК-Воронеж» корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что компания поддерживает постоянный контакт с контролирующими органами. Все дальнейшие действия со стороны организации будут согласовываться и предприниматься совместно с ними.
В водоканале добавили, что сниженное давление в домах № 3 и № 5 на улице Ленинградской было связано с утечкой на сетях. Все обращения, поступавшие от жителей, были зафиксированы, аварийные бригады незамедлительно выезжали на место для обследования сетей. Однако приступить к ремонтным работам удалось только после завершения приоритетных задач на социально значимых объектах и объектах с риском подтоплений. Все это время водоснабжение в районе на уровне магистральных сетей оставалось стабильным — проблема затрагивала только два жилых дома. Ремонт завершили 2 апреля. Сейчас подача холодной воды осуществляется штатно.
Кроме того, специалисты обследовали сети водоснабжения на Ленинском проспекте, 110. Выяснилось, что давление в сети соответствует режиму. Для решения проблемы и обеспечения жителей дома бесперебойным водоснабжением в «РВК-Воронеж» предлагает управляющей компании приобрести повысительный насос. Со своей стороны водоканал окажет содействие в подборе и монтаже оборудования.