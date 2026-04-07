Объем экономики Рунета превысил ₽30 трлн в 2025 году

Экономика Рунета в 2025 году превысила 30 трлн руб., показатели выросли на четверть по сравнению с прошлым годом. Самую большую долю сегмента заняла электронная коммерция.

Источник: РБК

Объем экономики российского сегмента интернета достиг 30 трлн руб. в 2025 году. Об этом заявил генеральный директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Дмитрий Гуляев.

Показатель вырос почти на 25% по сравнению с 2024 годом. Почти 28 трлн рублей из этой суммы пришлось на сектор электронной коммерции. По словам Дмитрия Гуляева, в текущем периоде вновь наблюдается положительная динамика: рост составил 4% по сравнению с прошлым годом. Сегмент электронной коммерции стабильно демонстрировал уверенное развитие в период с 2021 по 2024 год, показывая в среднем 33% прироста.

«Собственно, электронная коммерция это тот блок, который всегда показывал рост. Как правило, этот рост был в 2021—2024 годах в среднем 33%. Сейчас мы снова видим этот рост, он составил 24% относительно предыдущего года. Но тем не менее, это львиная доля всей экономики Рунета — это, конечно, электронная коммерция», — отметил Гуляев.

Ранее РАЭК прогнозировала рост экономики Рунета по итогам 2025 года на 32−34%. Тогда стало известно, что к РАЭК присоединились объединенная компания Wildberries & Russ, Beeline, Ruwiki, а также расширился совет ассоциации, который представлен крупнейшими российскими технологическими компаниями.

В 2024 году, по оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), объем экономики Рунета увеличился на 40% и достиг 24,03 трлн руб. Ключевым драйвером роста также была электронная коммерция, на ее долю тогда приходилось более 91% всего объема, что составляло около 22 трлн руб.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше