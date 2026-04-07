Хорошо, когда не нужно ждать: почему пермяки выбирают квартиры в готовых новостройках

Ожидание сдачи дома — это также дополнительные расходы. Часто новосёлы вынуждены арендовать или жить у родственников, что создает определенные неудобства и нагрузку на бюджет. Покупая квартиру в построенном доме, вы избавляетесь от этих издержек. Можно сразу после сделки приступить к ремонту или заселиться, если квартира с отделкой. Это особенно актуально для семей с детьми, которым важно быстро обустроить свой быт.