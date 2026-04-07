МАРТ отреагировал на пропажу из магазинов белорусского йогурта популярной марки

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли отреагировали на жалобы белорусов, что из магазинов исчез популярный йогурт. Подробнее замглавы МАРТ Светлана Короткевич рассказала на телеканале «СТВ».
Белорусы в соцсетях написали, что из магазинов пропал популярного йогурт торговой марки Teos. В ведомстве отреагировали на обеспокоенность белорусских покупателей.
— Мы разбирались с этим моментом, потому что тоже читаем, TikTok смотрим, анализируем ситуации и принимаем те или иные действия в рамках своих функций, — сказала она.
Представитель МАРТ при этом сказала, что в целом больших проблем с поставками и наличием йогурта в магазинах не было. Короткевич сказала, что, возможно, была неделя переориентации непосредственно производителя на новый вид продукции. Но и сказала, что жалоб было не слишком много.
— Но, по сути, один потребитель заметил, но раздул эту ситуацию настолько глобально, — прокомментировала чиновница.
Короткевич также подчеркнула, что ситуация с продуктами на внутреннем рынке Беларуси «практически стабильная». Возникающие колебания в одних случаях связаны с производителем, его переориентацией с учетом конъюнктуры рынка, или же с насыщением продуктами питания, которые белорусы привыкли видеть всегда.
Тем временем директор госучреждения под Мяделем может получить 10 лет за кражу 300 тысяч рублей.
А еще в Минске налоговая нашла «левые» чеки на 11 миллионов рублей.