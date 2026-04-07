Власти Крыма и России совместно решают вопрос поставок бензина на полуостров

Крымские и российские власти прилагают усилия для обеспечения полуострова необходимым объемом бензина. Однако в настоящее время возникают сложности с его доставкой.
Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов отметил, что логистика доставки топлива в регион является сложной задачей, но власти принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить республику бензином.
«Крым — в сложной (логистической — ред.) ситуации, бензин к нам по воздуху не прилетит. Он может доставляться тремя способами, и все они в нынешней ситуации непростые. Глава республики, представитель правительства республики — все занимаются этим вопросом, руководство страны вовлечено в это», — цитирует Константинова РИА Новости Крым.
По словам парламентария, важно обеспечить жителей региона и туристов достаточным количеством бензина перед началом курортного сезона.