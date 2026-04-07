Профессия, которая смотрит вглубь

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В России свой профессиональный праздник отметили те, кто по праву считается первооткрывателем кладовых природы — геологи.
Дата была учреждена в 1966 году, ознаменовав заслуги советских специалистов в создании минерально-сырьевой базы страны. Сегодня популярность профессии только растёт. Особенно ярко роль геологов проявляется на угледобывающих предприятиях, где от их знаний зависят безопасность горных работ, экологический баланс и достоверное понимание того, что скрывается под землёй.
Женское лицо бородинских недр.
На Бородинском разрезе, одном из крупнейших угледобывающих предприятий в России, где ежегодный объём добычи достигает 25 миллионов тонн угля, в геологическом отделе трудятся исключительно женщины. Его уже более десяти лет возглавляет Татьяна Белкина. От геологов и гидрогеологов зависит безопасность и эффективность такой масштабной добычи.
«История Бородинского разреза неразрывно связана с геологией, — рассказывает главный геолог Татьяна Белкина. — Выходы угольных пластов здесь впервые отметили геологи ещё в 1893 году при изучении трассы будущей Транссибирской магистрали. А в 1932 году открыли Бородинское буроугольное месторождение с уникальным по составу бурым углём».
Бородинский уголь, который сегодня даёт тепло и свет Красноярску и направляется в другие регионы Сибири и Дальнего Востока, по своим характеристикам превосходит по качеству самый «чистый» на мировом рынке малазийский уголь: серы в нем содержится всего 0,27% (уголь Малазии 0,4−0,5%). Кроме того, уголь из Бородино относят к малозольным — около 7%. Для сравнения: в среднем по России показатель зольности бурого угля составляет 20%.
Задача геологов — определить, как залегают запасы высококачественного угля, где их границы, как безопасно проводить горные работы, чтобы флагманское предприятие могло эффективно использовать то, что создала и сохранила для нас природа.
Семейный путь и жемчужины назаровской породы.
На Назаровском разрезе этими вопросами занимается Андрей Корякин. Исследовать недра он мечтал еще с детства. Его родители, Василий Назарович и Евдокия Дорофеевна, стояли у истоков Назаровского разреза, с 1956 года трудились на предприятии маркшейдерами, доме часто бывали их коллеги и геологи. «Когда я вырос, тоже решил связать жизнь с угольным разрезом», — признаётся Андрей Васильевич.
В геологию он пришёл не сразу, начинал работать механиком, параллельно учился на маркшейдера. Получив диплом, 15 лет посвятил Сереульскому разрезу, где сначала был участковым маркшейдером, а затем возглавил отдел. Уже более пяти лет Андрей Корякин работает главным геологом на Назаровском разрезе. Предприятие, по словам специалиста, непростое: порода, которая скрывает уголь, здесь неустойчивая, поэтому без геолога никуда. Андрей Васильевич постоянно следит за состоянием откосов и уступов разреза, чтобы вовремя заметить трещины, осыпания или риски обрушения. В своей работе геолог использует фотограмметрию, по сути, точную фотосъёмку с последующими расчётами, а также описывает образцы породы из буровых скважин. Все эти данные нужны, чтобы рассчитать устойчивость бортов разреза и гарантировать безопасность горных работ.
«Работа очень интересная, земные недра скрывают много необычного, — делится геолог. — Например, на Сереульском участке находили твёрдые включения в виде огромных шаров из глины и песка диаметром около метра. Их изучали узкие специалисты и пришли к выводу, что они образовались по аналогии с жемчужиной. Разве это не удивительно?».
Берёзовский разрез: основа инноваций.
В том, что геология — не просто камни, а настоящая история Земли убедилась и главный геолог Берёзовского разреза Ольга Капошко. Четыре года она изучает мощный угольный пласт предприятия высотой 60 метров.
«Веду мониторинг горно-геологических и гидрогеологических изменений, выявляю опасные зоны, — рассказывает Ольга. — Отвечаю за качество угля, мероприятия по его улучшению и горно-экологический мониторинг в части охраны недр».
Бурый уголь Берёзовского разреза по природными свойствам схож с бородинским, что позволяет эффективно его перерабатывать. Геолог один из тех специалистов, кто даёт прогноз по ожидаемой зольности, влажности, теплотворной способности, чтобы технологи смогли решить, направить уголь на Берёзовскую ГРЭС по самому длинному в стране 15-километровому конвейеру или на глубокую переработку для получения термококса. Это уникальная разработка учёных-угольщиков, основа инновационных продуктов, таких как сорбенты для нефтепереработки и водоочистки, футеровочный материал для металлургии, а также бездымное топливо, известное красноярцам под маркой «Сибирский брикет».
Также в зоне ответственности Ольги Капошко гидрогеологические условия предприятия: определять, где проходят подземные воды, как горные работы влияют на них. «Своевременное осушение угольного пласта обеспечивает устойчивую производительную работу горно-транспортного оборудования и сохранение качественных показателей угля», — отмечает геолог.
Стоит дополнить, что сегодня карьерные воды, собранные со всего Берёзовского разреза, доводят до показателей нормативов на высокотехнологичных очистных сооружениях. Глубокая очистка позволяет часть воды использовать повторно на производственные нужды.
Геологи угольных разрезов сегодня это не просто те, кто глубоко понимает строение недр, где пласт, где пустая порода. Их главный вклад правдивая и точная модель месторождения, на основе которой строится добыча. От неё зависит не только экономика предприятия, но и надёжное обеспечение топливом потребителей, энергобезопасность Красноярского края.