Профессия, которая смотрит вглубь

В геологию он пришёл не сразу, начинал работать механиком, параллельно учился на маркшейдера. Получив диплом, 15 лет посвятил Сереульскому разрезу, где сначала был участковым маркшейдером, а затем возглавил отдел. Уже более пяти лет Андрей Корякин работает главным геологом на Назаровском разрезе. Предприятие, по словам специалиста, непростое: порода, которая скрывает уголь, здесь неустойчивая, поэтому без геолога никуда. Андрей Васильевич постоянно следит за состоянием откосов и уступов разреза, чтобы вовремя заметить трещины, осыпания или риски обрушения. В своей работе геолог использует фотограмметрию, по сути, точную фотосъёмку с последующими расчётами, а также описывает образцы породы из буровых скважин. Все эти данные нужны, чтобы рассчитать устойчивость бортов разреза и гарантировать безопасность горных работ.