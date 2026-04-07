Нижегородцам рассказали, куда обращаться в случае подтопления

За первые дни апреля на территории Нижнего Новгорода выпало 30 мм осадков при норме 41 мм. При этом только за вчерашний день, 6 апреля, выпало 19 мм осадков, сообщает городская администрация.
На сегодняшний день основная работа дорожных служб сосредоточена на откачке дождевых и талых вод с проблемных участков дорог с интенсивным движением транспорта. В качестве подготовительных мер перед паводками в марте провели очистку ливневых стоков и колодцев и подготовили водооткачивающую технику.
Однако апрель начался с дождей, поэтому сейчас городские службы работают в усиленном режиме, круглосуточно откачивая воду. Всего в рамках режима повышенной готовности в городе сформированы 9 противопаводковых отрядов. В их состав вошли более 4 тысяч человек и свыше 600 единиц техники.
Телефоны для обращений в случае обнаружения подтоплений:
В Автозаводском районе жители могут обращаться по телефону районного отдела по содержанию и эксплуатации дорог: 435−87−33, в диспетчерскую службу МБУ «РЭД»: 269−16−26 или в домоуправляющую компанию ООО «Наш Дом» по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 295−73−56 или по телефону аварийной службы: 293−41−14.
В Кстовском районе жители могут сообщить о подтоплениях по телефонам: 8 (831) 452−48−40, 8 (831) 452−48−41.
В Нижегородском районе жителям следует обращаться в районный отдел улично-дорожной сети по телефону: 435−86−84, в диспетчерскую службу МБУ «Центр»: 269−16−26 или АО «ДК Нижегородского района»: 268−10−00.
В Ленинском районе жители могут обращаться в районную службу оперативных дежурных по телефону: 258−07−50, в диспетчерскую службу МБУ «РЭД»: 269−16−26 или в управляющие организации — ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского района» по телефону: 262−26−22, ООО «ГУД» и МП «ГУК» по телефонам: 250−02−51, 244−18−69.
В Московском районе жители могут обращаться в районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог по телефону: 435−53−67, дежурному администрации: 435−53−99, в диспетчерскую службу МБУ «РЭД»: 269−16−26 или в домоуправляющую компанию Московского района: 268−11−00.
Сормовичи при обнаружении подтоплений дорог могут обращаться по телефону в диспетчерскую службу МБУ «Дорожник»: 270−70−21, на придомовых территориях, содержащихся управляющей компанией «Маяк Сормова 800» — телефон: 282−14−25 или по телефонам своей управляющей организации.
В Канавинском районе жители могут обращаться в районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог по телефонам: 435−86−17, 435−86−18, в диспетчерскую службу МБУ «Дорожник»: 267−10−97 или в домоуправляющую компанию Канавинского района по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 268−10−00.
В Советском районе при обнаружении подтоплений дорог нижегородцы могут обратиться в диспетчерскую службу МБУ «РЭД» по тел.: 274−62−54. В случае подтоплений на придомовых территориях следует звонить по тел.: 268−10−00 (АО «Домоуправляющая компания Советского района») или обращаться в свою управляющую организацию.
Жители Приокского района могут обращаться в районный отдел коммунального хозяйства и содержания дорог по телефону: 435−59−38.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что на реке Теше в Арзамасском районе зафиксировали рекордный уровень воды.