Воронежцам напомнили о штрафе до 25 тысяч рублей за парковку на газоне

За парковку на газонах воронежцам грозит штраф. Об этом напомнили в управе Советского района во вторник, 7 апреля.
Выявление нарушителей осуществляется как с помощью специального технического средства «Дозор-М», работающего в автоматическом режиме с фото- и видеофиксацией, так и при рейдовых мероприятиях.
Штрафы за парковку на газонах составляют:
от 1000 до 3000 рублей — для физических лиц;
от 3000 до 5000 рублей — для должностных лиц;
от 5000 до 25000 — для юридических лиц.
Штраф необходимо оплатить в течение 60 дней. В противном случае материалы передаются судебным приставам для принудительного взыскания.