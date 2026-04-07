Воронежцам напомнили о штрафе до 25 тысяч рублей за парковку на газоне

Выявление нарушителей осуществляется регулярно.

Источник: АиФ Воронеж

За парковку на газонах воронежцам грозит штраф. Об этом напомнили в управе Советского района во вторник, 7 апреля.

Выявление нарушителей осуществляется как с помощью специального технического средства «Дозор-М», работающего в автоматическом режиме с фото- и видеофиксацией, так и при рейдовых мероприятиях.

Штрафы за парковку на газонах составляют:

от 1000 до 3000 рублей — для физических лиц;

от 3000 до 5000 рублей — для должностных лиц;

от 5000 до 25000 — для юридических лиц.

Штраф необходимо оплатить в течение 60 дней. В противном случае материалы передаются судебным приставам для принудительного взыскания.