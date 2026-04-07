Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экспертиза одобрила проект многоквартирного дома на ул. Емельянова

Строительством займется ООО «СЗ “Кенигавтострой”».

Проект строительства многоквартирного жилого дома на ул. Подполковника Емельянова, 249 в Калининграде экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Процедура завершилась 7 апреля. Документацию для экспертизы подготовили калининградские ООО «Стандартпроект» и «Архитектурная мастерская Вячеслава Ковальчука». В качестве экспертной организации выступило ООО «Негосударственная экспертиза» из Калининграда.

Строительством займется ООО «СЗ “Кенигавтострой”, зарегистрированное на ул. Озерной в областном центре. Учредителем и директором значится Олег Хорава. Основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых домов.

Многоквартирный дом построят на участке с кадастровым номером 39:15:141202:1, предназначенном под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Его уточненная площадь составляет 741 кв. м, а стоимость по кадастру — 2,2 млн руб.